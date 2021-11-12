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Польща спростувала прорив кордону. Мігранти пройшли вздовж паркану до стихійного табору

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П'ятниця 12 листопада 2021 12:13
Польща спростувала прорив кордону. Мігранти пройшли вздовж паркану до стихійного табору Фото: мігранти на кордоні Польщі та Білорусі (twitter com MON_GOV_PL)
Автор: Сергей Новиков

Міністерство оборони Польщі спростовує факт ранкового прориву кордону в районі прикордонного переходу "Кузніца". Група мігрантів пройшла вздовж паркану у стихійний табір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Польщі

"Мігранти перетнули прикордонний перехід в "Кузніце" на білоруській стороні. Вони були стримані польською армією, прикордонною службою і поліцією. Група пішла вздовж паркану", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають білоруські ЗМІ, мігранти все-таки не дійшли до польської території і рушили вздовж загородження в табір. За даними прикордонників Білорусі, зафіксовано переміщення численної групи нелегалів уздовж державного кордону до стихійного табору.

Нагадаємо, раніше білоруські ЗМІ повідомили про нібито прорив польського кордону в цьому районі.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на тлі міграційної кризи заявив, що Київ побудує "стіну" на кордоні Білорусі та Росії на 1000 кілометрів.

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