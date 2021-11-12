ru ua
Пт, 12 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

На белорусской границе группа мигрантов прорвалась в Польшу

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 10:38
На белорусской границе группа мигрантов прорвалась в Польшу Фото: мигранты на границе Беларуси и Польши (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Утром 12 ноября группа мигрантов на границе Беларуси и Польши прорвалась через пункт пропуска "Брузги". Польские силовики пока не предпринимают мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sputnik.by.

Сообщается, что мигранты с криками подбежали к металлическому заграждению, за которым находились польские силовики, и начали его штурмовать. По примерным подсчетам, удалось прорваться группе из 150-200 человек.

Также сообщается, что польские силовики пока не предпринимали каких-либо активных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время проведет учения территориальной обороны возле границы с Беларусью из-за угрозы наплыва нелегалов.

Министр внутренних дел Денис Монастырский также рассказал, как будут противостоять попыткам прорыва границы мигрантами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша
NEWS
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку