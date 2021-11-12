На белорусской границе группа мигрантов прорвалась в Польшу
Утром 12 ноября группа мигрантов на границе Беларуси и Польши прорвалась через пункт пропуска "Брузги". Польские силовики пока не предпринимают мер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sputnik.by.
Сообщается, что мигранты с криками подбежали к металлическому заграждению, за которым находились польские силовики, и начали его штурмовать. По примерным подсчетам, удалось прорваться группе из 150-200 человек.
Также сообщается, что польские силовики пока не предпринимали каких-либо активных действий.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время проведет учения территориальной обороны возле границы с Беларусью из-за угрозы наплыва нелегалов.
Министр внутренних дел Денис Монастырский также рассказал, как будут противостоять попыткам прорыва границы мигрантами.