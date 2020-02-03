Польша надеется занять место Великобритании в ЕС

Фото: Яцек Чапутович (flickr.com)

По мнению Чапутовича, визит Макрона сразу после Brexit указывает на Польшу как на страну, которая может занять место Британии в ЕС

Польша может занять место Великобритании в Европейском союзе после выхода Британии из ЕС (Brexit). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Polish press agency.

По его словам, Польша имеет аналогичное видение ЕС с Великобританией, которое основывается на государствах, конкурентоспособности и экономическом либерализме.

"ЕС будет меньше с точки зрения населения, экономического потенциала, военной мощи и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании? Визит Макрона сразу после Brexit символичен в том смысле, что он указывает на Польшу как на страну, которая может занять нынешнее место Великобритании", - сказал Чапутович.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза. Сделка о выходе страны из ЕС была утверждена правительством Британии и ратифицирована Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.

После Brexit премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его стране нет необходимости придерживаться правил Европейского Союза относительно торгового соглашения.