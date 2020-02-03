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Британия не намерена придерживаться стандартов ЕС после Brexit

Новости » Политика     03.02.2020 - 11:14
Британия не намерена придерживаться стандартов ЕС после Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Британия хочет, чтобы соглашение о свободной торговле было подобно канадской

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его стране нет необходимости придерживаться правил Европейского Союза относительно торгового соглашения после Brexit. Об этом сообщает BBC.

Премьер-министр в понедельник выступит с речью в Лондоне и заявит о желании достичь договоренностей на уровне торгового соглашения ЕС с Канадой.

"Мы сделали свой выбор. Мы хотим, чтобы соглашение о свободной торговле было подобно канадской, но в очень маловероятной ситуации, если нам это не удастся, тогда наша торговля должна будет базироваться на нашем действующем соглашении о выходе из ЕС", - заявит Джонсон.

Из-за соглашения между ЕС и Канадой импортные тарифы на большинство товаров были отменены, но таможенные проверки и проверки НДС существуют.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал ранее записанное видеообращение к британцам по случаю выхода страны из состава Евросоюза.

Также, 30 января в Европарламенте официально утвердили соглашение о прекращении членства Великобритании в ЕС.

Добавим также, что европейская служба внешних связей после официального выхода Великобритании из состава Европейского союза обнародовала заявление, в котором назвала ее "третьей страной" и сообщила, что дипломатическое представительство в Лондоне будет осуществлять "делегация ЕС".

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