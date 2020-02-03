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Польща сподівається зайняти місце Великобританії в ЄС

Новини » Політика     03.02.2020 - 14:47
Польща сподівається зайняти місце Великобританії в ЄС
Фото: Яцек Чапутович (flickr.com)

На думку Чапутовича, візит Макрона відразу після Brexit вказує на Польщу як країну, яка може зайняти місце Британії в ЄС

Польща може зайняти місце Великобританії в Європейському союзі після виходу Британії з ЄС (Brexit). Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю Polish press agency.

За його словами, Польща має аналогічне бачення ЄС з Великобританією, яке ґрунтується на державах, конкурентоспроможності та економічному лібералізмі.

"ЄС буде менше з точки зору населення, економічного потенціалу, військової могутності та впливу в світі. Питання в тому, яку роль буде грати Польща після виходу Великобританії? Візит Макрона відразу після Brexit символічний у тому сенсі, що він вказує на Польщу як країну, яка може зайняти нинішній місце Великобританії", - сказав Чапутович.

Нагадаємо, в ніч з 31 січня на 1 лютого Великобританія офіційно перестала бути членом Європейського союзу. Угода про вихід країни з ЄС була затверджена урядом Британії і ратифікована Європарламентом через 3,5 роки після відповідного референдуму.

Після Brexit прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країні немає необхідності дотримуватися правил Європейського Союзу щодо торговельної угоди.

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