Соглашение между ЕС и Британией не будет распространяться на Гибралтар

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Позиция по территориальному охвату ожидаемого партнерства была отмечена в заявлении ЕС в ноябре 2018 года

Соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией не будет распространяться на территорию Гибралтара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров с Соединенным Королевством.

В документе отмечается, что любое соглашение между ЕС и Британией, заключенное на основе переговорных директив, не будет охватывать Гибралтар.

В ЕС отметили, что позиция по территориальному охвату ожидаемого партнерства была отмечена в заявлении Европейского совета в ноябре 2018 года.

"После того как Великобритания покинет Евросоюз, Гибралтар не будет включен в территориальный охват соглашений, которые будут заключены между ЕС и Британией. Однако это не исключает возможности заключения отдельных соглашений между ЕС и Соединенным Королевством по Гибралтару", - говорится в сообщении.

В рекомендациях отмечается, что эти отдельные соглашения будут требовать предварительного согласия Испании.

Напомним, ранее правительство Британии заявляло, что Гибралтар не сможет договариваться об отдельном соглашении с ЕС о безвизовом режиме. При этом отмечалось, что договоренности по Гибралтару станут частью переговоров между Лондоном и Брюсселем о будущих отношениях.

Добавим, что 30 января в Европарламенте официально утвердили соглашение о прекращении членства Великобритании в ЕС. Несколькими днями ранее соглашение о Brexit подписал британский премьер Борис Джонсон, а также с подписью королевы Елизаветы II документ приобрел статуса закона.

Таким образом, выход Великобритании из Евросоюза, который длился с 2017 года, завершился в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года.