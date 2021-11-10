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Польша о мигрантах из Беларуси: они стремятся попасть в Германию через границу ЕС

Автор: Дмитрий Левицкий

Нелегальные мигранты, которые разбили лагерь на польско-белорусской границе, не собираются задерживаться в Польше. Главная цель этих мигрантов - попасть в Германию через внешнюю границу ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пограничной службы Польши.

"Беларусь создает и удерживают логово (мигрантов - ред.). Все люди, которые там собрались, имеют одну цель - попасть в Германию, пересекая внешнюю границу ЕС. Они не ищут защиты в Польше", - заявили пограничники.

Польша также опубликовала новое видео, на котором зафиксирована ситуация на границе с Беларусью. На видео можно увидеть, что в лагерь мигрантов на белорусской границе прибывают автомобили, похожие на автозаки. Вероятно, ими подвозят новых нелегалов.

Напомним, ранее в Польше назвали ситуацию на границе с Беларусью "государственным терроризмом" и " местью Лукашенко".

Кроме того, польская сторона заявила, что белорусские силовики запугивают мигрантов выстрелами.

Добавим, ночью две группы нелегалов прорвались на территорию Польши, но их задержали.

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