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Белорусские силовики запугивают беженцев выстрелами, - Минобороны Польши

Новина українською →
Польша, Среда 10 ноября 2021 12:43
Белорусские силовики запугивают беженцев выстрелами, - Минобороны Польши Фото: белорусские силовики запугивают беженцев выстрелами (twitter.com/HRDefsEN)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны Польши заявило, что белорусские силовики запугивают мигрантов, применяя стрельбу. Ведомство обнародовало соответствующий ролик в соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское Минобороны в Twitter.

На кадрах заметно, как группа мигрантов, в окружении силовиков стоит у пограничного контроля на белорусской территории. После чего раздался выстрел, повлекший крики среди толпы мигрантов.

В Минобороны также отмечают, что кроме выстрелов, белорусские военные совершают насильственные действия в отношении беженцев.

"Белорусские силовые службы запугивают мигрантов, стреляя в их присутствии. Мы также зафиксировали акты насилия со стороны белорусов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны Польши заявили о увеличение численности военных на границе с Беларусью. Причиной тому стали многочисленные попытки мигрантов прорваться на польскую территорию.

Добавим, Польша пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью через мигрантов.

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