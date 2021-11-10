Белорусские силовики запугивают беженцев выстрелами, - Минобороны Польши
Министерство обороны Польши заявило, что белорусские силовики запугивают мигрантов, применяя стрельбу. Ведомство обнародовало соответствующий ролик в соцсети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское Минобороны в Twitter.
На кадрах заметно, как группа мигрантов, в окружении силовиков стоит у пограничного контроля на белорусской территории. После чего раздался выстрел, повлекший крики среди толпы мигрантов.
В Минобороны также отмечают, что кроме выстрелов, белорусские военные совершают насильственные действия в отношении беженцев.
"Белорусские силовые службы запугивают мигрантов, стреляя в их присутствии. Мы также зафиксировали акты насилия со стороны белорусов", - говорится в сообщении.
Uchwyciliśmy także akty przemocy ze strony Białorusinów pic.twitter.com/vVcKLdAIWi— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021
Напомним, в Минобороны Польши заявили о увеличение численности военных на границе с Беларусью. Причиной тому стали многочисленные попытки мигрантов прорваться на польскую территорию.
Добавим, Польша пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью через мигрантов.