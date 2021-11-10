В Польше сообщили о задержании мигрантов, прорвавшихся ночью через границу

В ночь на 10 ноября одной из больших групп белорусских мигрантов удалось прорваться через границу Польши. Однако всех их арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

Нескольким десяткам мигрантов из Беларуси удалось перейти государственную границу в районе Беловежи. У них было различное оборудование и инструменты, которые помогли взломать заборы.

Как пишет Radio Białystok, людей задержали - было вынесено решение покинуть территорию Польши. Их сопроводили до государственной границы.

Фото: белорусские мигранты были арестованы после пересечения границы Польши (twitter.com/Polska Policja)

Отмечают, что в лагере мигрантов возле пограничной полосы в районе перехода Кузницы ситуация спокойнее.