Польща про мігрантів з Білорусі: вони прагнуть потрапити в Німеччину через кордон ЄС

Нелегальні мігранти, які отаборилися на польсько-білоруському кордоні, не збираються затримуватися в Польщі. Головна мета цих мігрантів - потрапити в Німеччину через зовнішній кордон ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Прикордонної служби Польщі .

"Білорусь створює та утримують лігво (мігрантів - ред.). Усі люди, які там зібралися, мають одну мету - потрапити до Німеччини, перетинаючи зовнішній кордон ЄС. Вони не шукають захисту в Польщі", - заявили прикордонники.

Польща також опублікувала нове відео, на якому зафіксована ситуація на кордоні з Білоруссю. На відео можна побачити, що до табору мігрантів на білоруському кордоні прибувають автомобілі, схожі на автозаки. Ймовірно, ними підвозять нових нелегалів.