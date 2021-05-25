Польша хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета, в котором летел Протасевич

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что необходимо получить доступ к "черным ящикам" самолета Ryanair, который принудительно посадили в Минске . Это поможет понять, что происходило на борту.

Пшидач отметил, что вопрос заключается в том, каким образом капитана заставили развернуть самолет, который был уже почти у границы с Литвой, в Минск.

"В первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами. Все это можно будет выяснить при помощи доказательной базы", - сказал он.