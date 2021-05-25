Польша хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета, в котором летел Протасевич
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что необходимо получить доступ к "черным ящикам" самолета Ryanair, который принудительно посадили в Минске. Это поможет понять, что происходило на борту.
Об этом пишет RMF.
Пшидач отметил, что вопрос заключается в том, каким образом капитана заставили развернуть самолет, который был уже почти у границы с Литвой, в Минск.
"В первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами. Все это можно будет выяснить при помощи доказательной базы", - сказал он.
Напомним, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом Беларусь задействовала истребитель.
После инцидента авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не летели над Беларусью.
Сегодня было принято решение о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.