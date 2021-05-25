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Кулеба о запрете полетов в Беларусь: заботимся о защите украинцев

Новина українською →
Киев, Вторник 25 мая 2021 11:59
Кулеба о запрете полетов в Беларусь: заботимся о защите украинцев Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина в ситуации с запретом полетов в Беларусь заботится о защите своих граждан. Кроме того, Украине еще может заработать на решении европейских властей и перенаправлении многих рейсов в украинское воздушное пространство.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеокомментарии, который распространил МИД Украины.

"Прежде всего, в этой ситуации, мы заботимся о защите наших граждан. И о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила", - заявил министр.

По его словам, если европейские авиакомпании перенаправят свои рейсы в украинское воздушное пространство, то именно в Украину будет поступать плата за транзит. Он также добавил, что Киев пошел на принципиальный ответ, поскольку режим Александра Лукашенко без адекватной реакции может зайти еще дальше.

Он также отметил, что решение может показаться исключительно политическим, но это не совсем так.

"Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан. Мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого-то из наших соотечественников, и мы должны их защищать", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Беларусь и полеты над страной.

Подробнее о запрете полетов над Беларусью читайте в материале РБК-Украина "Отказ от полетов над Беларусью: какие авиакомпании облетают страну".

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