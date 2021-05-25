Польща хоче отримати доступ до "чорних скриньок" літака, в якому летів Протасевич

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач заявив, що необхідно отримати доступ до "чорних скриньок" літака Ryanair, який примусово посадили в Мінську . Це допоможе зрозуміти, що відбувалося на борту.

Пшидач зазначив, що питання полягає в тому, яким чином капітана змусили розгорнути літак, який був вже майже біля кордону з Литвою, до Мінська.

"В першу чергу потрібно з'ясувати, що відбувалося в повітрі, на борту літака, як виглядало спілкування з наземними службами. Все це можна буде з'ясувати за допомогою доказової бази", - сказав він.