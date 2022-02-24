ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша на границе с Украиной разворачивает пункты приема беженцев

Новина українською →
Варшава, Четверг 24 февраля 2022 11:12
Польша на границе с Украиной разворачивает пункты приема беженцев Фото: украинских беженцев готова принять Польша (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

На фоне нападения России на Украину польская сторона разворачивает пункты приема беженцев. Сообщается, что будет открыто восемь таких пунктов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на gazetaprawna.pl.

По словам замглавы МВД Польши Павела Шефернакера, пункты приема беженцев будут развернуты в ближайшие часы. Он подчеркнул, что на первом этапе будет создано восемь таких точек, на которых беженцы смогут получить еду, медицинскую помощь и информацию о размещении.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша ожидает до миллиона беженцев из Украины в случае масштабного вторжения России.

А Румыния готова принять более 500 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Беженцы Вторжение России в Украину
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина