Польша на границе с Украиной разворачивает пункты приема беженцев

На фоне нападения России на Украину польская сторона разворачивает пункты приема беженцев. Сообщается, что будет открыто восемь таких пунктов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на gazetaprawna.pl.