ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польща на кордоні з Україною розгортає пункти прийому біженців

Новость на русском →
Варшава, Четвер 24 лютого 2022 11:12
Польща на кордоні з Україною розгортає пункти прийому біженців Фото: українських біженців готова прийняти Польща (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

На тлі нападу Росії на Україну польська сторона розгортає пункти прийому біженців. Повідомляється, що буде відкрито вісім таких пунктів у Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на gazetaprawna.pl.

За словами заступника голови МВС Польщі Павела Шефернакера, пункти прийому біженців будуть розгорнуті в найближчі години. Він підкреслив, що на першому етапі буде створено вісім таких точок, на яких біженці зможуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію про розміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща очікує до мільйона біженців з України у разі масштабного вторгнення Росії.

А Румунія готова прийняти понад 500 тисяч осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Біженці Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна