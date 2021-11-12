Положите конец миграционному кризису: Франция попросила Россию повлиять на Беларусь

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси стал одним из вопросов встречи министров обороны и иностранных дел России и Франции в Париже. Французская сторона призвала Россию использовать свое влияние на режим Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Франции .

Франция осудила безответственное и неприемлемое поведение белорусского режима, который использует мигрантов с Ближнего Востока в собственных политических целях, в частности в качестве механизма давления на страны Евросоюза.

"Министры призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Беларусью, чтобы положить конец (миграционному кризису - ред.)", - говорится в пресс-релизе министерства.