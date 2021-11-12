Положите конец миграционному кризису: Франция попросила Россию повлиять на Беларусь
Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси стал одним из вопросов встречи министров обороны и иностранных дел России и Франции в Париже. Французская сторона призвала Россию использовать свое влияние на режим Александра Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Франции.
Франция осудила безответственное и неприемлемое поведение белорусского режима, который использует мигрантов с Ближнего Востока в собственных политических целях, в частности в качестве механизма давления на страны Евросоюза.
"Министры призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Беларусью, чтобы положить конец (миграционному кризису - ред.)", - говорится в пресс-релизе министерства.
Напомним, белорусский режим свез к границе с Польшей сотни мигрантов с Ближнего Востока. Эти мигранты под контролем белорусских силовиков уже несколько дней штурмуют польскую границу чтобы попасть на территорию Евросоюза.
Как писало РБК-Украина, в НАТО осудили действия Беларуси и призвали режим не создавать миграционный кризис на границах со странами ЕС.