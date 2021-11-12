В НАТО призвали Беларусь не создавать миграционный кризис на границах со странами ЕС
Североатлантический совет НАТО сделал заявление по поводу миграционного кризиса на европейских внешних границах, который искусственно создает Беларусь. Альянс призывает белорусский режим остановиться и не обострять ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз НАТО.
"Североатлантический совет решительно осуждает продолжение инструментализации нелегальной миграции, искусственно созданной Беларусью в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях", - говорится в заявлении.
Такие действия белорусского режима, как отмечают в НАТО, угрожают жизни уязвимых людей. Страны НАТО также выразили свою солидарность с Польшей, Литвой, Латвией и другими государствами, которые страдают от действий режима Александра Лукашенко.
"Мы будем оставаться бдительными касательно риска дальнейшей эскалации и провокаций со стороны Беларуси и в дальнейшем отслеживать последствия для безопасности Альянса. Члены НАТО призывают Беларусь прекратить эти действия, уважать права человека и основные свободы и соблюдать международное право.",- отметили в Совете НАТО.
Напомним, белорусские силовики стянули к границе с Польшей сотни нелегальных мигрантов, которых привезли в Беларусь рейсами из стран Ближнего Востока. Уже несколько дней мигранты пытаются прорваться через границу, чтобы попасть в Европу.
Как писало РБК-Украина, ранее США, Британия и страны ЕС заявили, что осуждают Беларусь за использование мигрантов в политических целях.