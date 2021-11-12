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В НАТО призвали Беларусь не создавать миграционный кризис на границах со странами ЕС

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Брюссель, Пятница 12 ноября 2021 17:23
В НАТО призвали Беларусь не создавать миграционный кризис на границах со странами ЕС Фото: НАТО отреагировало на миграционный кризис (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Североатлантический совет НАТО сделал заявление по поводу миграционного кризиса на европейских внешних границах, который искусственно создает Беларусь. Альянс призывает белорусский режим остановиться и не обострять ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз НАТО.

"Североатлантический совет решительно осуждает продолжение инструментализации нелегальной миграции, искусственно созданной Беларусью в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях", - говорится в заявлении.

Такие действия белорусского режима, как отмечают в НАТО, угрожают жизни уязвимых людей. Страны НАТО также выразили свою солидарность с Польшей, Литвой, Латвией и другими государствами, которые страдают от действий режима Александра Лукашенко.

"Мы будем оставаться бдительными касательно риска дальнейшей эскалации и провокаций со стороны Беларуси и в дальнейшем отслеживать последствия для безопасности Альянса. Члены НАТО призывают Беларусь прекратить эти действия, уважать права человека и основные свободы и соблюдать международное право.",- отметили в Совете НАТО.

Напомним, белорусские силовики стянули к границе с Польшей сотни нелегальных мигрантов, которых привезли в Беларусь рейсами из стран Ближнего Востока. Уже несколько дней мигранты пытаются прорваться через границу, чтобы попасть в Европу.

Как писало РБК-Украина, ранее США, Британия и страны ЕС заявили, что осуждают Беларусь за использование мигрантов в политических целях.

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