В НАТО призвали Беларусь не создавать миграционный кризис на границах со странами ЕС

Североатлантический совет НАТО сделал заявление по поводу миграционного кризиса на европейских внешних границах, который искусственно создает Беларусь. Альянс призывает белорусский режим остановиться и не обострять ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз НАТО .

"Североатлантический совет решительно осуждает продолжение инструментализации нелегальной миграции, искусственно созданной Беларусью в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях", - говорится в заявлении.

Такие действия белорусского режима, как отмечают в НАТО, угрожают жизни уязвимых людей. Страны НАТО также выразили свою солидарность с Польшей, Литвой, Латвией и другими государствами, которые страдают от действий режима Александра Лукашенко.