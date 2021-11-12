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Покладіть край міграційній кризі: Франція попросила Росію повпливати на Білорусь

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Париж, П'ятниця 12 листопада 2021 19:37
Покладіть край міграційній кризі: Франція попросила Росію повпливати на Білорусь Фото: Франція та Росія обговорили міграційну кризу на кордонах ЄС (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі стала одним з питань зустрічі міністрів оборони та закордонних справ Росії та Франції у Парижі. Французька сторона закликала Росію використати свій вплив на режим Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Міноборони Франції.

Франція засудила безвідповідальну та неприйнятну поведінку білоруського режиму, який використовує мігрантів з Близького Сходу у власних політичних цілях, зокрема як механізм тиск на країни Євросоюзу.

"Міністри закликали Росію мобілізувати свої тісні зв'язки з Білоруссю, щоб покласти край (міграційній кризі - ред.)", - йдеться у прес-релізі міністерства.

Нагадаємо, білоруський режим звіз до кордону з Польщею сотні мігрантів з Близького Сходу. Ці мігранти під контролем білоруських силовиків вже кілька днів штурмують польський кордон, щоб потрапити на територію Євросоюзу.

Як писало РБК-Україна, в НАТО засудили дії Білорусі та закликали режим не створювати міграційну кризу на кордонах з країнами ЄС.

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