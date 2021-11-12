Покладіть край міграційній кризі: Франція попросила Росію повпливати на Білорусь

Міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі стала одним з питань зустрічі міністрів оборони та закордонних справ Росії та Франції у Парижі. Французька сторона закликала Росію використати свій вплив на режим Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Міноборони Франції .

Франція засудила безвідповідальну та неприйнятну поведінку білоруського режиму, який використовує мігрантів з Близького Сходу у власних політичних цілях, зокрема як механізм тиск на країни Євросоюзу.

"Міністри закликали Росію мобілізувати свої тісні зв'язки з Білоруссю, щоб покласти край (міграційній кризі - ред.)", - йдеться у прес-релізі міністерства.