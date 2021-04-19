UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Половина взрослых американцев получили вакцину от COVID

Автор: Даша Харченко

В США по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получила уже половина взрослого населения. Это почти 130 млн человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний

Так, 50,4% человек старше 18 лет в США получили по крайней мере одну прививку от COVID-19. Из них почти 84 миллиона человек - около 32,5% населения, считаются полностью вакцинированными.

Напомним, федеральные агентства здравоохранения Соединенных Штатов рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. У шести вакцинированных в США развилось редкое заболевание, связанное с тромбами.

Ранее сообщалось, что в Израиле начали закрывать отделения больниц, предназначенные для лечения больных коронавирусом. Это связано с тем, что больных коронавирусом в Израиле почти нет вообще.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВакцинаВакцина от коронавирусаКоронавирусвакцинация
Читайте также
Канада продолжит использовать вакцину AstraZeneca, несмотря на новый случай тромбов
Прогноз погоды