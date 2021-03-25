В Израиле уже более 50% населения полностью вакцинировали от COVID

В Израиле 4 655 955 граждан получили две дозы COVID-вакцины Pfizer, 5 203 644 жителей страны получили по крайней мере одну дозу. Следовательно, более 50% населения Израиля, где проживает 9 300 000, полностью вакцинированы.

Об этом сообщает Globes.co.il со ссылкой на последние данные Министерства здравоохранения Израиля.

"По последним данным Министерства здравоохранения, более 50% населения Израиля, где проживает 9 300 000, полностью вакцинированы. 4 655 955 израильтян сейчас получили две вакцинации Pfizer, тогда как в целом 5 203 644 израильтян получили по крайней мере один укол вакцины Pfizer", - пишет издание.

При этом министр здравоохранения страны Юли Эдельштейн подчеркнула, что пока остается строгое соблюдение инструкций, "чтобы COVID не вернулся".

Вчера в Израиле было выявлено лишь 470 новых случаев заболевания COVID-19, в среду на прошлой неделе - 1517 случаев. В больницах находятся 482 тяжелобольных, что является самым низким показателем с декабря.

С начала пандемии 6157 израильтян умерли от коронавируса, у 830 515 израильтян диагностировали COVID-19.