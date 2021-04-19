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Половина дорослих американців отримали вакцину від COVID

Автор: Даша Харченко

В США принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримала вже половина дорослого населення. Це майже 130 млн людей.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на американські Центри з контролю і профілактики захворювань

Так, 50,4% осіб старших 18 років в США отримали принаймні одне щеплення від COVID-19. З них майже 84 мільйони осіб - близько 32,5% населення, вважаються повністю вакцинованими.

Нагадаємо, федеральні агентства охорони здоров'я Сполучених Штатів рекомендували призупинити використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. У шести вакцинованих в США розвинулось рідкісне захворювання, пов'язане з тромбами.

Раніше повідомлялось, що в Ізраїлі почали закривати відділення лікарень, призначені для лікування хворих на коронавірус. Це пов'язано з тим, що хворих на коронавірус в Ізраїлі майже немає взагалі.

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