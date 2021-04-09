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Регулятор ЕС расследует возможную связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбами

Новина українською → Европейский союз, Пятница 09 апреля 2021 15:48
Регулятор ЕС расследует возможную связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбами Фото: в ЕС рассматривают случаи тромбоза после использования вакцины Johnson & Johnson (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможные связи между вакциной Johnson & Johnson против коронавируса и возникновением тромбов. Сейчас известно о четырех случаях тромбоза после использования препарата.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

ЕМА заявил 9 апреля, что изучает сообщения о редких случаях возникновения тромбов после использования COVID-вакцины Johnson & Johnson.

Пока сообщается о четырех серьезных случаях сгустков крови с низким уровнем тромбоцитов. Один из таких случаев привел к летальному исходу.

При этом в EMA отметили, что "на этом этапе еще не ясно, существует ли причинно-следственная связь" между вакциной и случаями, о которых сообщается.

Напомним, в США временно закрыли два центра вакцинации против коронавируса Johnson & Johnson - в Северной Каролине и Колорадо. После введения вакцины у некоторых пациентов наблюдались неблагоприятные последствия.

Вакцинация в штате Северная Каролина была прекращена 8 апреля после того, как побочные реакции были обнаружены у 18 человек. При этом четырех человек пришлось доставить в больницу для обследования. Всего в центре получили прививки более 2,3 тысячи человек.

Решение о временном прекращении работы центра было принято в целях предосторожности после консультаций с Johnson & Johnson.

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