Половина Києва залишається без опалення: що відбувається у місті після обстрілів
У Києві близько половини житлового фонду залишається без опалення після обстрілів, також зберігаються проблеми зі світлом і водопостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Yasno Сергія Коваленка та мера столиці Віталія Кличка.
Половина міста без тепла
За словами Коваленка, у Києві продовжуються екстрені відключення електроенергії без графіків. Після обстрілу додатково до екстрених відключень без світла залишилися 173 тисячі клієнтів.
"Без опалення наразі близько половини житлового фонду міста. Також фіксують перебої з водопостачанням на лівому березі", - зазначив він.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання, попри морози. Коваленко закликав киян після появи світла не вмикати одразу всі електроприлади, щоб уникнути нових аварій і затримок у ремонті мереж.
Складна ситуація на лівому березі та Печерську
Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що ситуація з теплом і водопостачанням на лівому березі та у Печерському районі залишається складною.
Щодо електрики, за його словами, НЕК "Укренерго" запровадило в столиці аварійні відключення. Комунальні служби та енергетики працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури.
Обстріл України 20 січня
Нагадаємо, у ніч на 20 січня Росія нанесла масований удар по Києву та кількох інших українських містах, серед яких Рівне, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя та Одеса, а також по ключових енергетичних об’єктах.
За інформацією Повітряних сил, ворог застосував ракети "Циркон", "Іскандер", крилаті ракети та сотні бойових дронів, при цьому основний удар був спрямований на Київську область.
Після нічної масованої атаки Росії тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C. Також у столиці залишаються проблеми з водопостачанням: частина районів - без води, а в частині - знижений тиск.