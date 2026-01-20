ua en ru
Половина Киева остается без отопления: что происходит в городе после обстрелов

Вторник 20 января 2026 14:54
Половина Киева остается без отопления: что происходит в городе после обстрелов фото: Около половины жилого фонда в Киеве осталось без отопления из-за российского обстрела (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве около половины жилого фонда остается без отопления после обстрелов, также сохраняются проблемы со светом и водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко и мэра столицы Виталия Кличко.

Половина города без тепла

По словам Коваленко, в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии без графиков. После обстрела дополнительно к экстренным отключениям без света остались 173 тысячи клиентов.

"Без отопления сейчас около половины жилого фонда города. Также фиксируют перебои с водоснабжением на левом берегу", - отметил он.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, несмотря на морозы. Коваленко призвал киевлян после появления света не включать сразу все электроприборы, чтобы избежать новых аварий и задержек в ремонте сетей.

Сложная ситуация на левом берегу и Печерске

Городской голова Киева Виталий Кличко подтвердил, что ситуация с теплом и водоснабжением на левом берегу и в Печерском районе остается сложной.

Относительно электричества, по его словам, НЭК "Укрэнерго" ввело в столице аварийные отключения. Коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов критической инфраструктуры.

Обстрел Украины 20 января

Напомним, в ночь на 20 января Россия нанесла массированный удар по Киеву и нескольким другим украинским городам, среди которых Ровно, Винница, Днепр, Запорожье и Одесса, а также по ключевым энергетическим объектам.

По информации Воздушных сил, враг применил ракеты "Циркон", "Искандер", крылатые ракеты и сотни боевых дронов, при этом основной удар был направлен на Киевскую область.

После ночной массированной атаки России тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C. Также в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.

Отопительный сезон Киев Ракетный удар Атака дронов Обстрел Киева
