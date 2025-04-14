Полонений дав важливу пораду китайцям, які хочуть воювати за Росію

Полонений заявив, що росіяни поширюють неправду про власну могутність і слабкість України, тому не варто їм вірити і йти за них воювати.

"Не варто цього робити. Все, що ми почули від росіян - неправда. Виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка. Тому краще взагалі не брати участі у війнах", - заявив полонений Ванг Гуанцзюн на пресконференції в Києві.

ЗСУ взяли у полон китайців

Нагадаємо, 8 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ захопили полонених у Донецькій області.

У зв'язку з цим Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії.

Пізніше Зеленський уточнив, що загалом Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ.

Тим часом СБУ провела допит полонених громадян Китаю. Стали відомі їхні імена.

Під час допитів полонені розповіли, як і чим вони воювали проти України на боці Росії та про ставлення до них в українському полоні.