Полонений дав важливу пораду китайцям, які хочуть воювати за Росію

Полонений громадянин Китаю застеріг своїх співвітчизників, що хочуть воювати за Росію. Він заявив, що Україна не така слабка, як запевняють росіяни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полоненого під час пресконференції з журналістами.
Полонений заявив, що росіяни поширюють неправду про власну могутність і слабкість України, тому не варто їм вірити і йти за них воювати.
"Не варто цього робити. Все, що ми почули від росіян - неправда. Виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка. Тому краще взагалі не брати участі у війнах", - заявив полонений Ванг Гуанцзюн на пресконференції в Києві.
Нагадаємо, 8 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ захопили полонених у Донецькій області.
У зв'язку з цим Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії.
Пізніше Зеленський уточнив, що загалом Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ.
Тим часом СБУ провела допит полонених громадян Китаю. Стали відомі їхні імена.
Під час допитів полонені розповіли, як і чим вони воювали проти України на боці Росії та про ставлення до них в українському полоні.
Сьогодні ж на пресконференції у Києві полонені розповіли, що не хотіли брати участь у боях проти України. Але росіяни насильно відправили їх на фронт.
Також один із полонених поскаржився, що ледве не загинув від хімічної зброї росіян, які ті використовують на фронті.
Окрім того, полонений китаєць розповів, що у КНР триває сильна пропаганда щодо успіхів Російської Федерації на фронті в Україні. Це може спонукати іноземців до участі у війні.
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