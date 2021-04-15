Полномасштабное вторжение Росси возможно, - Шкиряк

Полномасштабное вторжение Росси на территорию Украины возможно. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его словам, возможность полномасштабного вторжения России на территорию Украины остается, поскольку сложно просчитать "действия, мысли и желания империалистического маньяка-убийцы".

"И началось это не сегодня, а семь лет назад, когда грязный сапог русского солдата впервые ступил на святую украинскую землю", - говорит Шкиряк.

В то же время он подчеркнул, что такие действия для России не останутся безнаказанными.

"Мы должны также понимать, что последствия вторжения будут катастрофическими для России. И вопрос лишь в том, на что решится обладатель Кремля. Я сторонник той позиции, что это шантаж всего цивилизованного мира и Украины. Но от Путина можно ожидать всего - он не считается с жизнью людей", - считает Шкиряк.

В то же время он отметил, что Вооруженные силы Украины и бойцы подразделений МВД сегодня готовы защищать Украину.

"Бойцы подготовлены и мотивированы. Они знают как защищать государство", - отметил Шкиряк.