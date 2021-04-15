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Полномасштабное вторжение Росси возможно, - Шкиряк

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 00:32
Полномасштабное вторжение Росси возможно, - Шкиряк Фото: Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Полномасштабное вторжение Росси на территорию Украины возможно. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Об этом сообщает портал МВД.

По его словам, возможность полномасштабного вторжения России на территорию Украины остается, поскольку сложно просчитать "действия, мысли и желания империалистического маньяка-убийцы".

"И началось это не сегодня, а семь лет назад, когда грязный сапог русского солдата впервые ступил на святую украинскую землю", - говорит Шкиряк.

В то же время он подчеркнул, что такие действия для России не останутся безнаказанными.

"Мы должны также понимать, что последствия вторжения будут катастрофическими для России. И вопрос лишь в том, на что решится обладатель Кремля. Я сторонник той позиции, что это шантаж всего цивилизованного мира и Украины. Но от Путина можно ожидать всего - он не считается с жизнью людей", - считает Шкиряк.

В то же время он отметил, что Вооруженные силы Украины и бойцы подразделений МВД сегодня готовы защищать Украину.

"Бойцы подготовлены и мотивированы. Они знают как защищать государство", - отметил Шкиряк.

Напомним, Байден и Меркель потребовали от Путина остановить агрессию по отношению к Украине. Об этом шла речь во время телефонного разговора.

Ранее сообщалось, что глава ЦРУ не исключает ограниченного вторжения России на территорию Украины. Это делается для того, чтоб запугать украинцев и дать сигнал США.

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