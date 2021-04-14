Байден и Меркель потребовали от РФ прекратить наращивать войска у границы Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалась обстановка на границе Украины, ситуация в Афганистане и борьба с пандемией. Лидеры потребовали от РФ прекратить наращивать военное присутствие в регионе.

Об этом сообщила газета La Presse со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

"Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", - отмечается в сообщении.

Меркель и Байден также обсудили ситуацию в Афганистане и дальнейшие шаги относительно присутствия войск НАТО. Лидеры подчеркнули важность тесной координации и сотрудничества, а также продолжения политических усилий во благо страны.

Темой беседы Меркель и Байдена также стала пандемия COVID-19. Они подчеркнули важность глобального и справедливого доступа к вакцинам, который обе страны будут стремиться обеспечить.