Повномасштабне вторгнення Россі можливо, - Шкіряк

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України можливо. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

За його словами, можливість повномасштабного вторгнення Росії на територію України залишається, оскільки складно прорахувати "дії, думки і бажання імперіалістичного маніяка-вбивці".

"І це почалося не сьогодні, а сім років тому, коли брудний чобіт російського солдата вперше ступив на святу українську землю", - говорить Шкіряк.

У той же час він підкреслив, що такі дії Росії не залишаться безкарними.

"Ми повинні також розуміти, що наслідки вторгнення будуть катастрофічними для Росії. І питання лише в тому, на що наважиться володар Кремля. Я прихильник тієї позиції, що це шантаж всього цивілізованого світу та України. Але від Путіна можна очікувати всього – він не рахується з життям людей", - вважає Шкіряк.

У той же час він зазначив, що Збройні сили України та бійці підрозділів МВС сьогодні готові захищати Україну.

"Бійці підготовлені та вмотивовані. Вони знають як боронити державу", - зазначив Шкіряк.