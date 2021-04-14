От нападения до учений. Минобороны назвало возможные цели стягивания войск РФ к Украине
Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о четырех возможных целях Российской Федерации, которая стягивает свои войска к украинской границы.
Об этом он рассказал во время заседания подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.
По его словам, первой целью является демонстрация силы России для увеличения давления на Украину, чтобы замедлить внутренние позитивные трансформации и препятствование реализации украинских евроатлантических стремлений.
По мнению министра, второй целью стягивания российских войск к украинским границам может быть подготовка к проведению наступательной операции регулярными силами России с крымского направления, чтобы решить проблему водоснабжения для оккупированного полуострова.
Таран добавил, что третью целью может быть провокация по грузинскому сценарию.
"Когда поводом для силового расширения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей может стать обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня", - подчеркнул он.
При этом четвертой целью, по его мнению, является ответом России на проведение учений Defender Europe-2021, и одновременно подготовкой к российским учений "Запад-2021".
Напомним, в конце февраля эстонская разведка предупреждала, что существует угроза нападения России на Украину с территории Беларуси. Москва пытается превратить Беларусь фактически на еще один военный округ.
Кроме того, Таран предупредил об угрозе нападения России на Украину со стороны оккупированного Крыма. Министр рассказал в Европарламенте, что Россия перебросила в Крым 42 тысячи военнослужащих.