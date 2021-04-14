Россия может прибегнуть к "ограниченному вторжению" в Украину, - глава ЦРУ
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс не исключает, что Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину. По его словам, концентрация войск РФ вдоль украинской границы вызывает озабоченность.
Об этом шла речь на заседании спецкомитета по разведке Сената США.
"Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США... Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники", - подчеркнул глава ЦРУ.
Бернс отметил, что, будучи послом в России в 2005-2008 годах, он усвоил, что "нельзя недооценивать российское руководство". Глава ЦРУ добавил, что руководство США понимает серьезность ситуации.
"Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом (России - ред.) Путиным очень ясно заявил о нашей серьезной обеспокоенности (концентрацией российских сил вблизи Украины - ред.)", - заявил он.
Напомним, по данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.
Кроме того, министр обороны Андрей Таран заявлял о возможности нападения России на Украину с территории Крыма. Россия перебросила в Крым десятки тысяч военных.
Добавим, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина готова к возможному вторжению России.