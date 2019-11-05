Полная синхронизация с европейской энергетической системой состоится в 2023 году, - Герус

Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Объединение с европейской энергетической системой является приоритетом

В правительстве рассчитывают, что синхронизация и объединение с европейской энергетической системой состоится в 2023 году. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он объяснил, что следующим шагом для того, чтобы добавить конкуренции станет или эффективный менеджмент государственного "Центрэнерго", целью которого будет увеличить производство электроэнергии, или приватизация, чтобы "пришел западный инвестор".

"Последний шаг - это полная синхронизация и объединение с европейской энергетической системой. Это тоже элемент конкуренции. Этот шаг более долгосрочный. К этому мы должны прийти. По плану сейчас - 2023 год. Надеюсь, что это так и будет. Даже, если это будет годом позже, все равно это стратегическая цель, которую мы должны реализовать", - заявил Герус.

Ранее Герус заявил, что в Украине не рассматривается приватизация атомных электростанций.

РБК-Украина писало, что Герус подчеркнул на необходимости продажи "Центрэнерго" в привязке с шахтами.