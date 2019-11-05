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Приватизацию атомных электростанций в Украине не рассматривают

Новости » Политика     05.11.2019 - 03:42
Приватизацию атомных электростанций в Украине не рассматривают
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

На начало ноября в Украине работает 11 блоков АЭС из 15

В Украине пока не рассматривается приватизация атомных электростанций. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, по состоянию на сентябрь работало девять блоков из 15.

"По состоянию на начало ноября уже работает 11 блоков из 15. Если еще 1-2 блоки добавятся в работу, это будет большая конкуренция, и государственные компании будут принимать больше участия в рынке", - заявил Герус.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины в эфире Алексей Оржель подчеркнул, что приватизация "Энергоатома" не рассматривается.

"Действительно, приватизация "Энергоатома" не рассматривается. Однако, хочу обратить внимание на эффективность. Есть идея, что отдельные атомные станции могут быть отдельными игроками на рынке, чтобы они конкурировали между собой, однако в государственной собственности", - добавил Оржель.

РБК-Украина писало, что Герус заявил о необходимости продажи "Центрэнерго" в привязке с шахтами.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины допускает частичную приватизацию "Укрпочты". В правительстве не исключили продажу до 30% акций.

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