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Повна синхронізація з європейською енергетичною системою відбудеться у 2023 році, - Герус

Новини » Політика     05.11.2019 - 05:31
Повна синхронізація з європейською енергетичною системою відбудеться у 2023 році, - Герус
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Об'єднання з європейською енергетичною системою є пріоритетом

В уряді розраховують, що синхронізація і об'єднання з європейською енергетичною системою відбудеться у 2023 році. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

Він пояснив, що наступним кроком для того, щоб додати конкуренції стане або ефективний менеджмент державного "Центренерго", метою якого буде збільшити виробництво електроенергії, або приватизація, щоб "прийшов західний інвестор".

"Останній крок - це повна синхронізація і об'єднання з європейською енергетичною системою. Це теж елемент конкуренції. Цей крок більш довгостроковий. До цього ми повинні прийти. По плану зараз - 2023 рік. Сподіваюсь, що це так і буде. Навіть, якщо це буде роком пізніше, все одно це стратегічна ціль, яку ми маємо реалізувати", - заявив Герус.

Раніше Герус заявив, що в Україні наразі не розглядається приватизація атомних електростанцій.

РБК-Україна писало, що Герус наголосив на необхідності продажу "Центренерго" в прив'язці з шахтами.

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Новини України енергетикаАндрій Герус
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