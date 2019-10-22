Герус предлагает продать "Центрэнерго" в привязке с шахтами

Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Предлагается объединение перспективных государственных шахт с "Центрэнерго" и их продажа

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил о необходимости продажи "Центрэнерго" в привязке с шахтами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Геруса "Интерфакс-Украина".

По словам Геруса, сегодня "Центрэнерго" забирает угольный ресурс с государственных шахт и еще покупает по импорту. Если продавать "Центрэнерго" без угля, то потенциальный инвестор спросит, где его брать.

"Полагаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, у которых есть запас угля и которые могут работать, объединить их с Центрэнерго и продать", - говорит он.

Сообщается, что если выставлять "Центрэнерго" на приватизацию в привязке с шахтами, то речь идет в основном о шахтах Донецкого региона.

"Например, раньше Трипольская ТЭС работала на антраците и выпадала из этой модели, а сейчас она работает на газовой марке, поэтому она может использовать уголь Львовско-Волынского бассейна. Дополнительная логистика есть, но довезти реально. К тому же можно производить обмен, когда ДТЭК берет уголь для Захидэнерго с государственного Львовугля и отдает свой на Центрэнерго. Кстати, если говорить о западных шахтах, то они когда-то исторически были связаны с Захидэнерго. Сейчас остается Калушская ТЭЦ", - отмечает Герус.

Также Герус отметил возможность приватизации Калушской ТЭЦ.

"Да, возможно. Поэтому было важно вернуть ее государству, подумать, выработать концепцию и тогда можно выставлять вместе Волыньуголь и Калушскую ТЭЦ. Или с какими-то шахтами Львовуголя", - говорит Герус.

Также он добавил, что такие проекты разрабатывались и раньше, но они разрабатывались таким образом, чтобы вывести из государственной собственности одно, потом - второе, а затем слепить его уже "по периметру". Но нужно, чтобы это было в рамках государства, тогда может быть совсем другая цена.

Напомним, Герус заявил, что законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) внесут на этой неделе.

Как сообщало РБК-Украина, Герус заявил, что тарифы на электричество для населения могут повыситься лишь после повышения тарифов для олигархов.