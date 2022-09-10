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"Полк под Балаклеей ушел в Луганск": оккупанты рассказывают о побеге из Харьковской области

Фото: оккупанты рассказывают о побеге из Харьковской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Боевик из так называемой "ЛНР" рассказывает о побеге из Балаклеи (Харьковской области). Оккупанты боятся контрнаступления украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта, которую опубликовало ГУР МО.

"На чемоданах сидим. Будем отступать, наверное. Бежать. Хорошего здесь мало. 202-й полк под Балаклеей был, ушел в Луганск, половина попала в плен. Пешком пойдем. То из Балаклеи пешком отступали в Луганск", - говорит оккупант.

Также боевик так называемой "ЛНР" рассказывает своей собеседнице, что россияне из Балаклеи в Луганск бежали пешком (речь идет о расстоянии в сотни километров), а также жалуется, что сидит без бронежилета и еще и каске 1945 года.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Напомним, что 8 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупации города Балаклеи Харьковской области от российских войск и обнародовал видео, на котором боец ВСУ подтверждает освобождение.

Как пояснил РБК-Украина военный эксперт Михаил Жирохов, освобождение города Балаклеи от оккупантов безусловно является важным для Украины, но это все-таки более в медийном смысле есть очень-очень мощная победа.

Впрочем, уже сегодня стало известно, что наши бойцы продолжают продвигаться в Харьковской области, по данным ISW, украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области и имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.

При этом ВСУ уже зашли в Купянск и установили там флаг Украины.

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