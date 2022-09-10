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"Полк під Балаклією пішов у Луганськ": окупанти розповідають про втечу з Харківської області

Фото: окупанти розповідають про втечу з Харківської області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Бойовик з так званої "ЛНР" розповідає про втечу з Балаклеї (Харківської області). Окупанти бояться контрнаступу українських бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта, яку опублікувало ГУР МО.

"На чемоданах сидим. Будем отступать, наверное. Бежать. Хорошего здесь мало. 202-й полк под Балаклеей был, ушел в Луганск, половина попала в плен. Пешком пойдем. Те из Балаклеи пешком отступали в Луганск", - каже окупант.

Також бойовик так званої "ЛНР" розповідає своїй співрозмовниці, що росіяни з Балаклії до Луганська втікали пішки (відстань йде про сотні кілометрів), а також жаліється, що сидить без бронежилета та ще й касці 1945 року.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Нагадаємо, що 8 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про деокупацію міста Балаклії Харківської області від російських військ та оприлюднив відео, на якому боєць ЗСУ підтверджує звільнення.

Як пояснив РБК-Україна військовий експерт Михайло Жирохов, звільнення міста Балаклії від окупантів безумовно є важливим для України, але це все-таки більш в медійному сенсі є дуже-дуже потужна перемога.

Втім, вже сьогодні стало відомо, що наші бійці продовжують просуватися в Харківській області, за даними ISW, українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області та мають всі шанси розірвати наземні лінії зв’язку росіян з Ізюмом.

При цьому ЗСУ зайшли до Куп'янська та встановили там прапор України.

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