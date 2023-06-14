У поліції показали перші хвилини після ракетної атаки по Одесі (відео)

Патрульні поліцейські одними з перших прибули на місце обстрілу. Вони займалися евакуацією мешканців з пошкодженого будинку, а також надавали необхідну допомогу постраждалим.

Окрім патрульних на місці також працювали всі відповідні служби.

Обстріл Одеси

В ні на 14 червня окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Одесі. Три з них збили українські військові, але одна поцілила по складському приміщенню однієї з торгових мереж.

Від російського обстрілу загинули 3 співробітники складу, ще 7 отримали поранення.

Окрім того, в центрі Одеси пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини. За попередніми даними, шість людей отримали поранення.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що загарбники вдарили по Одесі ракетами з понад 40 іноземними комплектуючими.

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