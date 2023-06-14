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Росія атакувала Одесу ракетами з десятками іноземних комплектуючих, - Єрмак

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Середа 14 червня 2023 11:59
Росія атакувала Одесу ракетами з десятками іноземних комплектуючих, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вночі обстріляли Одесу за допомогою ракет "Калібр" з понад 40 іноземними комплектуючими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він нагадав, що сьогодні вночі окупанти обстріляли Одесу ракетами "Калібр", внаслідок чого загинули цивільні люди.

"У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки Росія не зможе їх виробляти", - написав керівник ОП.

Єрмак додав, що санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих країн, хто допомагає Росії отримувати комплектуючі до озброєнь.

Обстріл Одеси

Сьогодні вночі росіяни випустили чотири ракети "Калібр" по Одесі. Три з них вдалося збити українським захисникам, але одна влучила по складському приміщенню однієї з торгових мереж. Це призвело до руйнування складу та пожежі на площі 400 кв. метрів.

Від ворожої атаки загинули 3 співробітники складу, ще 7 отримали поранення.

Також у місті пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини у центрі міста. Щонайменше шість людей отримали поранення.

Більше про наслідки російського обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Іноземні компоненти у зброї РФ

Країни Заходу ввели санкції проти Росії та її союзників для того, щоб обмежити постачання в країну технологій, що можуть використовуватися при виробництві зброї.

Проте у російських ракетах чи безпілотниках "Шахед", які передає країні-агресорові Іран, продовжують знаходити деталі, які виготовляли за кордоном. Деталі у дронах можуть бути вироблені компаніями країн-союзників України.

Вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що в одній з ракет, якими Росія вдарила по Кривому Рогу, близько 50 іноземних комплектуючих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Одеса Андрій Єрмак Офіс президента
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