В полиции показали первые минуты после ракетной атаки по Одессе (видео)

Патрульные полицейские одними из первых прибыли на место обстрела. Они занимались эвакуацией жильцов из поврежденного дома, а также оказывали необходимую помощь пострадавшим.

Кроме патрульных, на месте также работали все соответствующие службы.

Обстрел Одессы

В ноябре 14 июня оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Одессе. Три из них сбили украинские военные, но одна попала по складскому помещению одной из торговых сетей.

От российского обстрела погибли 3 сотрудника состава, еще 7 получили ранения.

Кроме того, в центре Одессы поврежден бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины. По предварительным данным, шесть человек получили ранения.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что захватчики ударили по Одессе ракетами с более чем 40 иностранными комплектующими.

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