UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Поліція затримала чоловіка, який напав на групу ТЦК у Львівській області, - джерела

Ілюстративне фото: нападника, який поранив працівника ТЦК, затримали (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Антон Корж

Правоохоронні органи затримали чоловіка, який 9 грудня скоїв напад на групу оповіщення територіального центру комплектування у Львівській області та поранив одного зі співробітників ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Джерела підтвердили затримання нападника, який поранив одного зі співробітників ТЦК. Але будь-яких подробиць поки що не надавали. Невідомо, чи затримали його в тій самій області, де чоловік скоїв напад на групу оповіщення.

Нагадаємо, що 9 грудня Оперативне командування "Захід" повідомило, що у Львівській області під час проведення заходів оповіщення громадянин скоїв напад на групу оповіщення місцевого територіального центру комплектування, поранивши одного зі співробітників.

Інцидент стався менше, ніж через тиждень після того, як у Львові чоловік напав на співробітників ТЦК під час виконання службових обов’язків. Під час нападу 4 грудня один зі співробітників групи оповіщення центру комплектування був поранений ножем та помер у лікарні. Нападника затримали наступного дня, він заявив, що нібито діяв у стані афекту та "нічого не пам'ятає".

А у Деснянському районі Києва 16 листопада сталася сутичка за участі працівників територіального центру комплектування, яка закінчилася стріляниною. У ТЦК заявляють про нібито напад на свого працівника.

Наприкінці жовтня в Одесі стався конфлікт між вантажниками складських баз і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Внаслідок інциденту працівники ТЦК були биті, а їх "бусик" перекинули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьТЦК