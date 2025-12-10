Поліція затримала чоловіка, який напав на групу ТЦК у Львівській області, - джерела

Нагадаємо, що 9 грудня Оперативне командування "Захід" повідомило, що у Львівській області під час проведення заходів оповіщення громадянин скоїв напад на групу оповіщення місцевого територіального центру комплектування, поранивши одного зі співробітників.

Інцидент стався менше, ніж через тиждень після того, як у Львові чоловік напав на співробітників ТЦК під час виконання службових обов’язків. Під час нападу 4 грудня один зі співробітників групи оповіщення центру комплектування був поранений ножем та помер у лікарні. Нападника затримали наступного дня, він заявив, що нібито діяв у стані афекту та "нічого не пам'ятає".

А у Деснянському районі Києва 16 листопада сталася сутичка за участі працівників територіального центру комплектування, яка закінчилася стріляниною. У ТЦК заявляють про нібито напад на свого працівника.

Наприкінці жовтня в Одесі стався конфлікт між вантажниками складських баз і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Внаслідок інциденту працівники ТЦК були биті, а їх "бусик" перекинули.