Полиция уже зафиксировала 47 нарушений избирательного законодательства

Фото: Ярослав Тракало (facebook.com/Iaroslav Trakalo)

Большинство нарушений связаны с изготовлением агитационных материалов

С начала предвыборной кампании 31 декабря 2018 года полиция уже зафиксировала 47 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Нацполиции Ярослава Тракало в Facebook.

По его словам, большинство нарушений касаются отсутствия на агитационной продукции информации, предусмотренной законодательством: сведений об учреждении, осуществившей печать, тираж и т. п.

Следовательно, эти факты будут квалифицироваться по статье 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, осуществившей печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск).

Отмечается, что после установления владельцев такой рекламы и лиц, ответственных за ее выпуск, на них будут составлены админматериалы и направлены в суд.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины и Генеральная прокуратура Украины направили в суд 75 обвинительных актов по факту правонарушений во время местных выборов 2015 года и первых выборов в ОТГ.

Напомним, в МВД создали специальную рабочую группу для эффективного сотрудничества и обеспечения публичной безопасности во время избирательного процесса.