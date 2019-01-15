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В МВД рассказали о судебных приговорах по фактам правонарушений во время выборов

Новости » Происшествия    15.01.2019 - 11:45
В МВД рассказали о судебных приговорах по фактам правонарушений во время выборов
Фото: Артем Шевченко (УНИАН)

По фактам преступлений во время местных выборов 2015 года и первых выборов в ОТО в суд направлены 75 обвинительных актов

Спикер Министерства внутренних дел (МВД) Украины Артем Шевченко сообщил о судебных приговорах по фактам правонарушений во время местных выборов 2015 года и первых выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шевченко в Facebook.

Как отмечается, Национальная полиция Украины и Генеральная прокуратура Украины направили в суд 75 обвинительных актов по факту правонарушений во время местных выборов 2015 года и первых выборов в ОТО.

"По результатам судебных разбирательств вынесен 81 приговор в отношении граждан (один - оправдательный, остальные - обвинительные). На 38 граждан наложены штрафные санкции, остальные получили ограничения или лишения свободы на разные сроки от 5,6 лет заключение до ограничения свободы от 1 года до 5. Штрафные санкции наложены в размерах от 510 до 8500 гривен", - сообщил он.

Самым резонансным приговором, по информации Шевченко, стал приговор Килийского райсуда Одесской области относительно подкупа избирателей (ч.4 ст.160 УК Украины) - злоумышленника приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

"МВД Украины и Гражданская сеть "Опора" разработали законопроект №8270, который зарегистрирован в ВР как правительственный. Он значительно усилит ответственность правонарушителей за определенные виды избирательных преступлений и дает полиции эффективный механизм расследования путем отнесения их к тяжким и особо тяжким преступлениям", - добавил Шевченко.

В МВД рассказали о судебных приговорах по фактам правонарушений во время выборов

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел предложит всем кандидатам в президенты на выборах-2019 личную полицейскую охрану.

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