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Около 850 наблюдателей ОБСЕ будут работать на выборах в Украине

Новости » Выборы 2019    15.01.2019 - 13:51
Около 850 наблюдателей ОБСЕ будут работать на выборах в Украине
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

В МВД обещают содействовать работе наблюдателей

Во время президентских выборов, которые состоятся 31 марта, в Украину приедут около 850 наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как отмечается, в МВД создали специальную рабочую группу для эффективного сотрудничества и обеспечения публичной безопасности во время избирательного процесса.

Кроме того, в министертве пообещали обеспечить безопасность представителей ОБСЕ.

"Мы готовы оказать полноценное содействие для работы наблюдателей ОБСЕ. У нас уже работает координационный штаб МВД Украины, в процессе создания областные штабы и мы делаем все для того, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и в соответствии с европейскими стандартами", - отметил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

Глава МВД Украины Арсен Аваков также подчеркнул, что все кандидаты получат защиту. Кроме того, в МВД создали рабочую группу для выявления и квалификации фактов нарушения законодательства во время избирательного процесса.

Около 850 наблюдателей ОБСЕ будут работать на выборах в УкраинеНапомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина должна обеспечить должное наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций.

РБК-Украина сообщало, что глава МИД Украины Павел Климкин направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборгу Солруну Гисладоттиру с просьбой направить в Украину наблюдательную миссию на президентские выборы.

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