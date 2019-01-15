Около 850 наблюдателей ОБСЕ будут работать на выборах в Украине

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В МВД обещают содействовать работе наблюдателей

Во время президентских выборов, которые состоятся 31 марта, в Украину приедут около 850 наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как отмечается, в МВД создали специальную рабочую группу для эффективного сотрудничества и обеспечения публичной безопасности во время избирательного процесса.

Кроме того, в министертве пообещали обеспечить безопасность представителей ОБСЕ.

"Мы готовы оказать полноценное содействие для работы наблюдателей ОБСЕ. У нас уже работает координационный штаб МВД Украины, в процессе создания областные штабы и мы делаем все для того, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и в соответствии с европейскими стандартами", - отметил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

Глава МВД Украины Арсен Аваков также подчеркнул, что все кандидаты получат защиту. Кроме того, в МВД создали рабочую группу для выявления и квалификации фактов нарушения законодательства во время избирательного процесса.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина должна обеспечить должное наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций.

РБК-Украина сообщало, что глава МИД Украины Павел Климкин направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборгу Солруну Гисладоттиру с просьбой направить в Украину наблюдательную миссию на президентские выборы.