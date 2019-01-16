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Поліція вже зафіксувала 47 порушень виборчого законодавства

Новини » Вибори 2019    16.01.2019 - 13:58
Поліція вже зафіксувала 47 порушень виборчого законодавства
Фото: Ярослав Тракало (facebook.com/Iaroslav Trakalo)

Більшість порушень пов'язані із виготовленням агітаційних матеріалів

З початку передвиборчої кампанії 31 грудня 2018 року поліція вже зафіксувала 47 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Нацполіції Ярослава Тракала у Facebook

За його словами, більшість з порушень стосуються відсутності на агітаційній продукції інформації, передбаченої законодавством: відомостей про установу, що здійснила друк, тираж тощо. 

Відтак ці факти кваліфікуватимуться за статтею 212-13 Кодексу України про адмінправопорушення (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск).

Зазначається, що після встановлення власників такої реклами та осіб, відповідальних за її випуск, на них будуть складені адмінматеріали і направлені до суду.

Поліція вже зафіксувала 47 порушень виборчого законодавства

Раніше повідомлялося, що Національна поліція України та Генеральна прокуратура України направили до суду 75 обвинувальних актів за фактом правопорушень під час місцевих виборів 2015 року та перших виборів в ОТГ.

Нагадаємо, у МВС створили спеціальну робочу групу для ефективної співпраці та забезпечення публічної безпеки під час виборчого процесу.

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