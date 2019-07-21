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Полиция открыла 21 уголовное дело из-за нарушений в день выборов

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 17:02
Полиция открыла 21 уголовное дело из-за нарушений в день выборов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Шкиряка, 12 дел касаются незаконного использования избирательного бюллетеня

Полиция по состоянию на 15:00 открыла 21 уголовное дело за нарушение в день выборов в Раду. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, он отметил, что 12 дел касаются незаконного использования избирательного бюллетеня, три – подкупа избирателей, два – препятствования осуществлению избирательного права, еще одно дело по факту теракта.

"Всего зафиксировано от начала избирательного процесса 8 тыс. 565 сообщений о совершении тех или иных правонарушений, из них сегодня – 1 тыс. 225. Открыто 386 уголовных дел. из них 21 открыто уже сегодня. Также составлено 1 тис. 271 протоколов, из которых 24 составлен сегодня", – сказал Шкиряк.

РБК-Украина писало, что правоохранители открыли уголовное производствопо факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области).

Также сообщалось, что в 94 округе должно состояться заседания избирательной комиссии.

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