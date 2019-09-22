ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Одессой

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 14:48
Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Одессой
Фото: ДТП под Одессой (od.dsns.gov.ua)

Полиция задержала водителя грузовика

Правоохранители задержали водителя грузовика, который вчера, 21 сентября, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) под Одессой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, в ходе первоочередного расследования полиция выяснила, что виновником ДТП с переполненной маршруткой, жертвами которого стали 9 человек, является водитель грузовика.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после оказания ему медицинской помощи.

Напомним, 21 сентября под Одессой произошло столкновение грузовика с переполненной маршруткой. В результате столкновения транспортных средств погибли 9 человек, еще четверо пострадали. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Маршрутка возвращалась из Одессы.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области ночью 22 сентября нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате ДТП погибли 4 пассажира, которые сидели в задней части автомобиля. Также пострадал водитель автомобиля.

Кроме того, в Миргороде ночью 21 сентября произошло тройное ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса. Жертвами инцидента стали 2 человека, еще двое пострадали.

В Донецкой области столкнулись автомобили, есть жертвы и пострадавшие В Киеве перекинулось такси с пассажиром
Новости Украины ДТПОдесса
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь