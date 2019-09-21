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Количество пострадавших в ДТП под Одессой возросло

Новости » Происшествия    21.09.2019 - 18:22
Количество пострадавших в ДТП под Одессой возросло
Фото: ДТП под Одессой (od.dsns.gov.ua)

В результате ДТП госпитализированы четыре человека

Число пострадавших в ДТП под Одессой увеличилось до четырех человек, они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сообщается, что "в результате данного происшествия погибли девять человек, еще четверо госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается помощь".

Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним, под Одессой в результате аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек. Сообщалось, что в результате столкновения переполненной людьми маршрутки, которая следовала в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается.

Добавим, на участке дороги сообщением Овидиополь-Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское, затруднено движение транспорта.

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