Количество пострадавших в ДТП под Одессой возросло

Фото: ДТП под Одессой (od.dsns.gov.ua)

В результате ДТП госпитализированы четыре человека

Число пострадавших в ДТП под Одессой увеличилось до четырех человек, они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сообщается, что "в результате данного происшествия погибли девять человек, еще четверо госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается помощь".

Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним, под Одессой в результате аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек. Сообщалось, что в результате столкновения переполненной людьми маршрутки, которая следовала в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается.

Добавим, на участке дороги сообщением Овидиополь-Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское, затруднено движение транспорта.