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Поліція затримала винуватця смертельної ДТП під Одесою

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 14:48
Поліція затримала винуватця смертельної ДТП під Одесою
Фото: ДТП під Одесою (od.dsns.gov.ua)

Поліція затримала водія вантажівки

Правоохоронці затримали водія вантажівки, який вчора, 21 вересня, здійснив смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) під Одесою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, в ході першочергового розслідування поліція з'ясувала, що винуватцем ДТП з переповненою маршруткою, жертвами якого стали 9 людей, є водій вантажівки.

Чоловік був затриманий в порядку ст. 208 КПК України відразу після надання йому медичної допомоги.

Нагадаємо, 21 вересня під Одесою сталося зіткнення вантажівки з переповненою маршруткою. В результаті зіткнення транспортних засобів загинули 9 осіб, ще четверо постраждали. Всі постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги. Маршрутка поверталася з Одеси.

Також РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області вночі 22 вересня нетверезий водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою. В результаті ДТП загинули 4 пасажири, які сиділи в задній частині автомобіля. Також постраждав водій автомобіля.

Крім того, у Миргороді вночі 21 вересня сталася потрійна ДТП з участю легкового автомобіля, вантажівки та мікроавтобуса. Жертвами інциденту стали 2 людини, ще двоє постраждали.

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