В Хмельницкой области автомобиль въехал в электроопору, есть жертвы

Фото: на месте ДТП в Хмельницкой области (policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Инцидент произошел ночью 22 сентября

В Хмельницкой области ночью 22 сентября легковой автомобиль столкнулся с электроопорой, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции области в Facebook.

Как сообщается, около 02:00 ночи 25-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь по автодороге вблизи деревни Новоселка в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. После столкновения транспортное средство перевернулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 пассажира 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, которые сидели на заднем сидении автомобиля. Все погибшие были жителями Хмельницкой области. Также в результате ДТП пострадал водитель, который с травмами был госпитализирован. Еще один пассажир не пострадал.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами)", - добавили в ведомстве.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в субботу, 21 сентября, под Одессой произошло ДТП с участием грузовика и переполненной маршрутки. В результате аварии погибли 9 человек, еще четверо получили различные повреждения. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Также РБК-Украина писало, что в Миргороде ночью 21 сентября произошло тройное ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса. Жертвами инцидента стали 2 человека, еще двое пострадали.