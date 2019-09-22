ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хмельницкой области автомобиль въехал в электроопору, есть жертвы

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 10:06
В Хмельницкой области автомобиль въехал в электроопору, есть жертвы
Фото: на месте ДТП в Хмельницкой области (policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Инцидент произошел ночью 22 сентября

В Хмельницкой области ночью 22 сентября легковой автомобиль столкнулся с электроопорой, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции области в Facebook.

Как сообщается, около 02:00 ночи 25-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь по автодороге вблизи деревни Новоселка в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. После столкновения транспортное средство перевернулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 пассажира 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, которые сидели на заднем сидении автомобиля. Все погибшие были жителями Хмельницкой области. Также в результате ДТП пострадал водитель, который с травмами был госпитализирован. Еще один пассажир не пострадал.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами)", - добавили в ведомстве.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

В Хмельницкой области автомобиль въехал в электроопору, есть жертвы

Напомним, в субботу, 21 сентября, под Одессой произошло ДТП с участием грузовика и переполненной маршрутки. В результате аварии погибли 9 человек, еще четверо получили различные повреждения. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Также РБК-Украина писало, что в Миргороде ночью 21 сентября произошло тройное ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса. Жертвами инцидента стали 2 человека, еще двое пострадали.

В Турции автобус с туристами попал в ДТП В районе ДТП под Одессой затруднено движение транспорта
Новости Украины ДТПХмельницкая область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь