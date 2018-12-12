Поліція затримала п'ятьох людей через стрілянину у Страсбурзі

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Усі затримані - знайомі "страсбурзького стрілка"

У Франції поліція затримала п'ятьох людей, знайомих із нападником, який вчинив стрілянину у Страсбурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Inter.

Як зазначив прес-секретар МВС Франції, зазначив, що у правоохоронців немає підтвердження того, що нападник співпрацював з терористами.

"П'ятеро людей, близьких до стрілка, затримані", - сказав він.

МІсцеві ЗМІ повідомляють, що один із затриманих - брат нападника.

Нагадаємо, правоохоронці і сили безпеки Франції продовжують масштабну операцію з розшуку нападника, який влаштував стрілянину у Страсбурзі.

За даними поліції, підозрюваним у стрілянині є 29-річним уродженцем Страсбурга Шеріф Шеккатт. Згодом користувачі Тwitter опублікували фото нападника.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 11 грудня, поряд з різдвяною ярмаркою у французькому Страсбурзі невідомий відкрив стрілянину. За офіційними даними, три людини загинули, ще 12 поранені.

У зв'язку зі стріляниною у Франції посилено контроль на кордонах, а також різдвяних ринках.

Відомо, що громадян України, за попередніми даними, немає серед жертв і постраждалих при стрілянині в Страсбурзі.